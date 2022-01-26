Израиль рекомендовал четвёртую прививку от коронавируса всем взрослым
Власти Израиля официально порекомендовали взрослым жителям страны пройти уже через четвёртую прививку от коронавируса за последний год с небольшим. Это необходимо для того, чтобы повысить уровень защиты от заражения штаммом Омикрон.
По данным израильских экспертов в области здравоохранения, четвертая по счёту вакцина от коронавируса в три раза усиливает защиту от опасной болезни. Уровень защитных антител может достичь такого показателя, при котором инфекция не разовьётся вовсе, либо будет протекать в бессимптомной форме. Получены убедительные доказательства того, что четырёхкратная вакцинация намного более надежно защищает от заражения, чем трёхкратная, то есть полный курс из двух уколов и последующей ревакцинации еще одним компонентом.
Впрочем, глава израильского Минздрава всё ещё не одобрил эту рекомендацию, которая прозвучала после того, как ещё одно небольшое по объёму исследование показало – даже четвертой вакцинации недостаточно для того, чтобы не давать людям заражаться штаммом Омикрон. В Израиле уже распространяются вторые по счету бустерные инъекции среди всех лиц старше 60 и тех, кто входит в категорию групп риска. Таким образом власти пытаются сдержать новый виток заболеваемости. А летом прошлого года здесь предлагали третью дозу всему населению страны.
По данным израильского Минздрава в настоящий момент в стране 580 000 активных пациентов с коронавирусом, но к числу тяжелобольных относится только 845. Почти половина населения страны прошла через ревакцинацию, и ещё 600 000 получили четыре прививки. С момента начала пандемии в Израиле скончались 8 487 человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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