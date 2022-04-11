Четвёртая прививка от коронавируса спасает жизнь людей старше 60

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Четвёртая прививка от коронавируса спасает жизнь людей старше 60

Исследователи из Израиля установили, что четвертая по счёту вакцина от коронавируса наполовину сокращает смертность среди самых тяжелых пациентов старше 60 лет. А посему её нужно распространять среди наиболее уязвимых граждан. 
 
Ученые из Университетской клиники Ашдода в Израиле получили убедительные доказательства пользы четвертой по счёту вакцины от коронавируса. Сейчас исследователи из разных стран пытаются выяснить, насколько необходимо людям, которые уже прошли через полный курс вакцинации, а затем и через ревакцинацию, получать уже четвёртый по счёту укол. Кто-то утверждает, что уровень антител после него резко возрастает и защищает тем самым от заражения, а другие полагают, что первых трёх инъекций для этого вполне достаточно. В Израиле активно используется вакцина от компании Pfizer, и местные исследователи оценили её эффективность в разных возрастных группах. 
 
Оказалось, что четвертый укол наполовину снижает риск смерти от коронавируса у самых тяжёлых госпитализированных пациентов старше 60 лет. Итоги этого наблюдения ещё не прошли независимую научную оценку. Они также показали, что четвертый укол также на 50% уменьшает потребность таких пациентов в искусственной вентиляции лёгких. Смерть или перевод на ИВЛ - наиболее тяжёлые последствия развития коронавирусной инфекции, два худших исхода, как показывает статистика. 
 
Следовательно, четвёртую вакцину, как минимум, необходимо распространять среди пациентов из уязвимых групп населения. А к ним относятся лица старше 60 лет и носители тяжелых хронических заболеваний. Как раз сейчас этим и занимаются власти Израиля, который является чемпионом мира по скорости вакцинации и ревакцинации населения и достижению коллективного иммунитета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университетская клиника Ашдода

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