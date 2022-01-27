Дельта-штамм отдал лидерство Омикрону в России
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что количество заражений коронавирусом, вызванных штаммом Дельта, сократилось до 47,9%. Таким образом Омикрон теперь стал доминирующим штаммом в нашей стране.
Прогнозы многих российских экспертов о том, что в конце января Омикрон будет доминировать, сбываются. Уже сейчас на его долю и на доли других штаммов приходится более 52% заражений, а Дельта-штамм вызывает только 47,9%. Но в некоторые регионы Омикрон приходит с запозданием. К примеру, на территории Новосибирской области вчера было выявлено только первое заражение, спровоцированное этим штаммом. Следовательно, уровень заболеваемости в нашей стране будет продолжать стремительно расти до тех пор, пока Омикрон не прокатится по всем регионам. В некоторых из них сильный рост уже замедлился. Так, в Москве таких резких суточных скачков числа зараженных больше не происходит.
Спад этой волны ожидается в десятых числах февраля, но к тому времени заболеваемость в России может достичь 150 000 человек в сутки. В реальности эта цифра будет намного выше и, скорее всего, составит сотни тысяч человек, ведь один носитель Омикрона может заразить до 100 находящихся рядом с ним людей. Легко себе представить, что происходит в общественном транспорте вроде метро или автобусов в часы пик. Но у значительного количества людей Омикрон вызывает бессимптомное течение или легкую форму, они даже не знают о наличии у себя этой болезни, либо принимают её за простуду. Эти люди не делают тесты на коронавирус.
Показатели госпитализаций в нашей стране за неделю выросли почти на 10%, но на долю жертв штамма Омикрон приходится лишь 17% попавших в больницы. В России занято 65% коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусом. В 35 регионах уровень госпитализаций выше среднего по стране. Именно в этих областях возможно ужесточение коронавирусных ограничений, если цифры по госпитализации будут продолжать расти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Голикова
Медицина
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018.
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