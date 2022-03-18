Дельта-штамм коронавируса может исчезнуть
Количество россиян, заражающихся Дельта-штаммом коронавируса, уже приблизилось к историческому минимуму. А это теоретически позволяет предположить возможность полного исчезновения патогена.
Омикрон-штамм коронавируса, которой является дальнейшей мутацией этого патогена, вызывает более 99% заражений на территории России. Об этом заявила эксперт Роспотребнадзора Анна Черкашина. Следовательно, на долю других штаммов, включая и Дельту, приходится менее 1%. Отметим, что Омикрон вызывает коронавирус преимущественно в умеренной форме, и именно поэтому сейчас смертность в России упала более чем в два раза, по сравнению с теми отметками, которые наблюдались на пике волны, вызванной штаммом Омикрон.
Черкашина теоретически допустила, что Дельта-штамм может вообще исчезнуть, особенно на фоне распространения подварианта Омикрона «стелс-Омикрон». Это естественно для эволюции различных вирусов, когда их новые модификации вытесняют предыдущие, поскольку являются более жизнеспособными. Омикрон, как известно, обладает значительно большей способностью заражать человека, обходя иммунную защиту, выработанную после перенесённого заболевания или вакцинации.
К слову, тот самый первоначальный уханьский штамм коронавируса, который вызвал опустошительные последствия на нашей планете весной и летом 2020 года, сейчас практически нигде более не встречается. Информации о новых случаях заражения уханьским штаммом уже не появляется в международных научных базах, нет ни одного случая заражения и в России. А это ещё один аргумент в пользу того, что и Дельта-штамм может окончательно испариться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Черкашина
Медицина
руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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