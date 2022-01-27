«Ген Анджелины Джоли» опасен и для мужчин
Представители сильного пола, имеющие мутацию в гене BRCA2, в два раза чаще рискуют столкнуться с раком предстательной железы. Такой вывод сделали исследователи из Кембриджского университета.
Британские учёные проследили более чем за 5 000 семей из разных стран мира, в которых хотя бы один человек был носителем мутации гена BRCA2. Его называют «геном Анджелина Джоли», поскольку эта актриса публично рассказала о наличии о себя данной мутации, которая увеличивает вероятность рака груди до 80%. От этой болезни умерли мама Анджелина Джоли и её тётя, также носившие данный роковой ген. Актриса решила пройти через предупредительную мастэктомию, а затем и гистерэктомию. После этого многие женщины в разных странах мира сделали эти генетические исследования, если их матери или другие родственницы по женской линии умирали от рака груди.
И вот теперь установлено, что мутации в данном гене опасны и для мужчин. Так среди 2 157 семей, среди членов которых наблюдалось наличие «гена Анджелины Джоли», переносящие его мужчины в 2,2 раза чаще сталкивались с раком предстательной железы, по сравнению со своими ровесниками из общей популяции.
Авторы исследования полагают, что их информация поможет мужчинам с мутации BRCA2 быть более подготовленными к риску опухолей простаты и более тщательно наблюдать за симптомами. Конечно, профилактическое удаление простаты неосуществимо, да и рака у мужчин не настолько огромен, как у женщин. Именно поэтому носителям данного гена мужского пола нужно просто чаще посещать врачей и более внимательно наблюдать за поведением своего организма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире. Официальный статус университета — привилегированное благотворительное учреждение
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