Москва не собирается вводить локдаун из-за Омикрона
Московские власти не планируют введение жестких ограничений из-за всплеска заболеваемости в городе, спровоцированного штаммом Омикрон. Пока для этого нет необходимости, так как резерв свободных коек всё ещё довольно высок.
Эпидемическая ситуация в Москве в очередной раз показывает, что Омикрон вызывает относительно мягкое течение коронавирусной инфекции. Сейчас в одной только столице регистрируется столько же заболевших, сколько всего несколько недель назад на территории всей России. Но резерв свободных коек всё ещё очень значителен, поскольку уровень пациентов в больницах при заражении штаммом Омикрон заметно ниже, чем при воздействии Дельта-штамма
Близкие к руководству города источники рассказали РБК о том, что мэрия не планирует жестких ограничений. В Москве смотрят исключительно на число госпитализированных. Сейчас они составляют 1 400 человек в сутки, и если эта цифра увеличится до 3-4 тысяч в день, то только в этом случае можно ожидать локдауна.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также считает, что России локдаун не нужен. Вернее, наша страна с ним опоздала. На первой стадии пандемии он был необходим, а теперь вводить его поздно. Своевременные локдауны удаётся вводить только властям Китая, где несмотря на полтора миллиарда населения даже при проникновении штамма Омикрон количество заражений сейчас составляет 65 человек в день. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий