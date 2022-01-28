Смартфоны мешают людям сосредоточиться

YouGov

Медицина

Британская международная интернет-компания, занимающаяся исследованиями рынка и анализом данных, со штаб-квартирой в Великобритании, с операциями в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.