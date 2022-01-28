Лекарство от рака очистило организм от латентной формы ВИЧ
Весьма воодушевляющее новое исследование ученых из Мельбурна показало, что широко используемый противораковый препарат может как бы вытолкнуть ВИЧ из тех укрытий, где он прячется, когда находится в латентной фазе. А это позволяет добиться излечения ВИЧ-инфицированных.
ВИЧ-инфекция не нуждается в особом представлении, о ней знают все. ВИЧ приводит к СПИДу, который в течение короткого времени убивает человека, так как лишает его иммунной защиты. Ещё совсем недавно ВИЧ был смертным приговором, но сейчас с помощью комбинации лекарств из категории высокоактивной антиретровирусной терапии можно загнать ВИЧ в специальные убежища, где он прячется на долгие годы. Постоянный прием этих лекарств позволяет доживать до старости. Но, конечно же, многим ВИЧ-инфицированным хотелось бы навсегда избавиться от этого спящего захватчика и не принимать постоянно эти таблетки. Попытки выкурить вирус из тех укрытий, где он прячется, пока не приводили к успеху.
И вот новое исследование предполагает, что для этого может пригодиться иммунотерапевтический препарат пембролизумаб. Некоторое время назад он произвел настоящую революцию в лечении меланомы и некоторых других видов рака. Оказывается, пембролизумаб способен вымывать ВИЧ из тех укрытий, где он прячется. Исследование было небольшим, в нём приняли участие 32 человека с ВИЧ и опухолями.
Однако на сегодняшний день это самое крупное исследование такого рода, и его результаты можно назвать захватывающими. Пембролизумаб активирует изношенные иммунные клетки, которые выражают на своей поверхности множество белков, включая маркер PD1. ВИЧ используют те же самые маркеры истощения, чтобы проникнуть в клетки, впасть в спячку и остаться там незамеченным. Пембролизумаб блокирует PD1 и побуждает уставшие Т-клетки уничтожать ВИЧ. И хотя в ходе исследования препарат пока не полностью вылечил людей от ВИЧ, получена ценнейшая информация о способах усиления манипулирования Т-клетками для окончательного избавления от этой болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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