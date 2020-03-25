В Ставропольском крае подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
Как узнал МедикФорум, на Ставрополье выявлен второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Результат положительного анализа нового вида инфекции пришёл из центра «Вектор» в Новосибирске. Таким образом, в регионе официально зарегистрировано два человека с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае выявлено заболевание у главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального министерства здравоохранения, которое чиновница скрыла, продолжив заниматься профессиональной деятельностью.
После её госпитализации с подозрением на заражение новой инфекцией были выявлены 11 человек из числа окружения медспециалиста, их анализы были направлены для проверки в лабораторию Новосибирска.
Как сообщает пресс-центр губернатора Ставрополья, у девяти пациентов диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился, ещё один анализ пациента ждёт заключения специалистов, и один из анализов оказался положительным.
Также стало известно, что в Новосибирск был отправлен дополнительно ещё один анализ, взятый у человека из близкого окружения первой пациентки.
Все пациенты в настоящее время пребывают в изолированных боксах в краевой клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное, ежедневно они получают всю необходимую медицинскую помощь.
По инициативе Владимира Владимирова продолжается установление полного круга контактов заболевших коронавирусом пациентов для дополнительного обследования. На карантине в регионе сейчас находятся 293 человека.
Ситуация остаётся на контроле главы края, который и возглавляет координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Ставропольского края.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцам оказывают психологическую помощь из-за коронавируса.
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