В одном из округов Ставропольского края отремонтировали сразу 10 медицинских объектов

– Из них - пять фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Малоипатовский, Новокрасочный и Горлинка, в селе Родники и хуторе Веселый, амбулатория в селе Октябрьском. Капитальный ремонт ждет и самое большое подразделение Ипатовской больницы – районная поликлиника, – рассказал и.о. главного врача Ипатовской РБ Юрий Тимошенко. – Но самое ожидаемое медиками и жителями округа событие главное – ремонт инфекционного отделения районной больницы.

В краевом Минздраве сообщили, что эти медицинские объекты были построены более 30 лет назад, капитального ремонта за все время не проводилось. Реализация мер программы помогла обновить здания и сделать условия получения медицинской помощи комфортными как для пациентов, так и для медицинских работников.В этом году планируется обновить ещё восемь медицинских объектов округа. Ремонтные работы начнутся весной этого года.Проведение ремонтных работ в пунктах медпомощи сделает их удобными, а помощь доступной и качественной для населения.Помимо этого на Ставрополье реализуется проект «За здоровье», когда бригада разнопрофильных медиков выезжает в отдаленные территории для проведения обследования жителей. Такие меры помогают выявлять заболевания на ранней стадии и приступать к своевременному лечению. Недавно врачи проведи выезд в село Ульяновка. Там им удалось осмотреть 112 местных жителей, некоторым из них выданы направления на дополнительные обследования. Были сельские жители, которые изъявили желание вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.Дополнительно врачи рассказали о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали о том, какие меры позволяют предотвратить возникновение инсульта, инфаркта.Ранее МедикФорум сообщал , что региональный сосудистый центр на Ставрополье отпраздновал второй День рождения.