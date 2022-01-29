В одном из округов Ставропольского края отремонтировали сразу 10 медицинских объектов
МедикФорум стало известно, что в регионе продолжают реализацию программы, направленной на развитие первичного звена здравоохранения. Так сразу десять медицинских учреждений Ипатовского округа удалось отремонтировать и привести в порядок.
В краевом Минздраве сообщили, что эти медицинские объекты были построены более 30 лет назад, капитального ремонта за все время не проводилось. Реализация мер программы помогла обновить здания и сделать условия получения медицинской помощи комфортными как для пациентов, так и для медицинских работников.
В этом году планируется обновить ещё восемь медицинских объектов округа. Ремонтные работы начнутся весной этого года.
– Из них - пять фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Малоипатовский, Новокрасочный и Горлинка, в селе Родники и хуторе Веселый, амбулатория в селе Октябрьском. Капитальный ремонт ждет и самое большое подразделение Ипатовской больницы – районная поликлиника, – рассказал и.о. главного врача Ипатовской РБ Юрий Тимошенко. – Но самое ожидаемое медиками и жителями округа событие главное – ремонт инфекционного отделения районной больницы.
Проведение ремонтных работ в пунктах медпомощи сделает их удобными, а помощь доступной и качественной для населения.
Помимо этого на Ставрополье реализуется проект «За здоровье», когда бригада разнопрофильных медиков выезжает в отдаленные территории для проведения обследования жителей. Такие меры помогают выявлять заболевания на ранней стадии и приступать к своевременному лечению. Недавно врачи проведи выезд в село Ульяновка. Там им удалось осмотреть 112 местных жителей, некоторым из них выданы направления на дополнительные обследования. Были сельские жители, которые изъявили желание вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.
Дополнительно врачи рассказали о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали о том, какие меры позволяют предотвратить возникновение инсульта, инфаркта.
Ранее МедикФорум сообщал, что региональный сосудистый центр на Ставрополье отпраздновал второй День рождения.
Юрий Тимошенко
Медицина
и.о. главного врача Ипатовской РБ
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