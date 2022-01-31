Пандемия может утихнуть уже к лету
Известный российский иммунолог Николай Крючков полагает, что эпидемическая ситуация из-за коронавируса может стабилизироваться к середине года. А уже к осени заболеваемость снизится весьма ощутимо.
Эксперты из разных стран мира гадают по поводу того, прекратит ли пандемия своё существование в нынешнем году. Существует мнение о том, что штамм Омикрон - это последняя глобальная волна коронавируса, и последующие мутации уже будут вызывать всплески, похожие на эпидемический грипп. Летальность от вируса снижается в России и других странах мира при росте заболеваемости, а это говорит о том, что природа коронавируса ослабевает. Кроме того, постоянно растет и количество прошедших через вакцинацию и ревакцинацию.
Николай Крючков уверен, что уже к лету в мире наступит стабилизация в вопросах смертности от коронавируса. При этом речь о завершении пандемии не идёт, но она будет гораздо более управляемой. То есть власти будут затрачивать меньше энергии и ресурсов для контроля над ситуацией. Уменьшится уровень госпитализаций и нагрузка на больницы, так как форма коронавируса станет преимущественно легкой и средней.
Крючков ожидает укрепления коллективного иммунитета в нашей стране. Конечно, он не достигнет 85%, но всё равно будет довольно высоким. Рывок в этом вопросе должен наступить к маю или июню. А вот осенью, как считает эксперт, ситуация должна пойти ещё в более оптимистическом направлении. Сам Крючков сравнил развитие коронавируса с землетрясением, имеющем основной удар и афтершоки, то есть продолжительные затухающие последствия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп»
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