Иммунолог рассказал, когда завершится COVID-19
Завершение пандемии - это перспектива отдаленного будущего. Такое мнение высказал известный российский иммунолог Николай Крючков.
Эксперт в интервью Радио Sputnik посчитал крайне преждевременным вести речь о завершении пандемии, хотя в России ситуация стабилизируется. Однако в других странах отмечается новый рост, общее количество заболевших на нашей планете за последнюю неделю увеличилось на 7%, вновь перейдя в рост после длительного спада. Это вызвано распространение штамма «стелс-омикрон». После него мир могут ожидать дополнительные мутации коронавируса, в том числе и более серьезные. Особенно они реальны на фоне отмены масочного режима в целом ряде регионов и стран.
Николай Крючков полагает, что сейчас мы видим не завершение пандемии, а снижение очередной, пятой по счёту волны заболеваемости, на смену которой может прийти шестая. Вполне возможно, что это произойдёт уже летом, поскольку вирус не очень обращает внимание на смену времён года, в отличие от гриппа. К примеру, прошлым летом на Россию обрушилась очередная волна заболеваемости, хотя летом 2020 отмечался спад.
Крючков полагает, что пандемия завершится только через год, в течение которого человечество не зафиксирует новых всплесков. Для этого нужно, чтобы минимум заражений наблюдался на протяжении многих месяцев, а этого пока ни разу не происходило. Помочь в завершении пандемии сможет только популяционный иммунитет, который образуется благодаря вакцинации и количеству переболевших. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
Иммунолог, кандидат медицинских наук
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