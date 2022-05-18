Высокая патогенность не позволит ковиду превратиться в грипп
Известный российский иммунолог Николай Крючков отверг предположение о том, что со временем коронавирус может стать сезонным заболеванием вроде гриппа. По мнению эксперта, это невозможно из-за повышенной патогенности вируса.
Существует распространённое мнение о том, что подобно другим высокозаразным вирусам вроде «азиатского» и «гонконгского» гриппа COVID-19 со временем может ослабнуть и превратиться в сезонное заболевание. То есть он будет провоцировать эпидемические вспышки в разных странах в зимний период времени, как это происходит с гриппом, а летом досаждать людям меньше. Но Николай Крючков считает, что подобное крайне маловероятно.
Всё дело в том, что COVID-19 обладает очень высокой патогенностью, которая намного превышает аналогичный показатель сезонного гриппа. И даже если на 100% защитить самых уязвимых людей, а через вакцинацию провести 80% граждан, то и это не снизит патогенность коронавируса до тех цифр, которые наблюдаются у гриппа.
Тем более, на территории России, где уровень вакцинации ощутимо ниже, чем в развитых странах. В нашей стране появление любой новой версии коронавируса неизбежно приведет к мощнейшему скачку заболеваемости и смертности, который не наблюдается при гриппе. Как полагает Крючков, даже если допустить, что рост показателя избыточной смертности будет составлять всего 10% ежемесячно, это всё равно станет свидетельствовать о высокой летальности коронавируса. Причём подобное возможно лишь при скачках заболеваемости, но представить их отсутствие просто невозможно. Если летом существенного всплеска пока не ожидается, так к осени и зиме он с высокой степенью вероятности произойдёт. Россияне могут защитить себя только с помощью вакцин, которые они практически перестали делать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
Иммунолог, кандидат медицинских наук
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