Кожу для пересадки при ожогах напечатают на принтере
Уникальный высокотехнологический принтер способен производить значительные объёмы кожи для лечения ожогов и восстановления целостности кожного покрова. Это устройство может производить участки кожи объёмом с обеденную тарелку.
При тяжёлых ожогах одной из самых главных проблем в лечении является необходимость восстановления поврежденных кожных покровов. Конечно, их можно пересаживать с одного участка тела на другие, но если человек сильно обгорел, то просто неоткуда взять столько материала. И именно это приводит к непоправимым последствиям. Исследователи разработали аппарат, который способен производить очень значительные объёмы новой кожи именно для пересадки. С его помощью можно трансформировать всё лечение пациентов в ожоговых отделениях.
Этот препарат выпускает участки кожи величиной с обеденную тарелку, которыми потом можно покрывать повреждённые области тела. Причём данная кожа выращивается из собственных клеток кожи пациента, которые забирают в очень небольших количествах из неповрежденных областей. Врачи извлекают стволовые клетки, коллаген, из которого строят кожу и формируют её эластичность, а также кератиноциты - клетки, которые делают кожу непромокаемой и не дают проникать туда бактериям.
Затем уже в лабораториях сюда добавляется гель на водной основе, после чего вся эта комбинация загружается в машину, содержащую факторы роста - натуральные субстанции, которые обнаруживаются в организме и стимулируют новый рост клеток. В течение следующих четырёх недель эта микстура разрастается очень значительно в гелеподобные пласты кожи приблизительно в 100 раз более значительные, чем те, которые были использованы для их роста. И вот уже теперь их можно пересаживать на место ожогов. Конечно, в том случае, если пациент с тяжелыми ожогами проживёт такое долгое время и дождется тех самых пересадок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий