Роспотребнадзор исключает всеобщий локдаун в России
На данный момент в нашей стране не планируется введения всеобщего карантина, как это было весной 2020 года. Не ожидается пока и каких-либо других чрезвычайных мер, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Анна Попова заметила, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в России не сочетается точно с таким же резким ростом госпитализаций, и подготовленные своевременно медицинской системой дополнительные койки пока справляются с наплывом пациентов. Какие-либо чрезвычайные меры необходимо вводить только в том случае, если в больницах начинают заканчиваться свободные места, а у медиков уже не хватает сил для того, чтобы помогать всем нуждающимся. В России пока этого не происходит, хотя уровень нагрузки на больницы, безусловно, вырастает.
Ранее Анна Попова также отметила, что штамм Омикрон не вызывает поражения легочной ткани, как Дельта-штамм, и поэтому у большинства пациентов коронавирусная инфекция протекает легче, и такие люди не нуждаются в госпитализации. Однако число попадающих в больницы в нашей стране всё ещё очень высоко, и это объясняется двумя факторами. Первый - всё ещё очень низкий уровень вакцинации населения, по сравнению с развитыми странами. Спрос на вакцины в очередной раз упал, это связано с тем, что во многих регионах ослабили требования об обязательной вакцинации или по QR-кодам. Второй - коронавирус активно поражает людей из групп риска, включая пожилых и жертв разного рода хронических заболеваний. Именно эти люди чаще всего оказываются на больничной койке.
Между тем российским работодателям уже рекомендовали отправить как можно большее число людей на удалённую работу. Кроме того, в некоторых регионах вроде Ленинградской области вводятся дополнительные школьные каникулы сроком до двух-трех недель. Это связано с активным распространением коронавируса среди детей. Такого значительного заражения детей во время предыдущих волн не отмечалось. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Оставить комментарий