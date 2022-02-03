Плановую медицинскую помощь в России остановили лишь на время
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что приостановка оказания плановой медицинской помощи в нашей стране допустима лишь на короткое время. И только в тех регионах, где показатели заболеваемости и госпитализаций из-за коронавируса достигают критического уровня.
Российские регионы имеют возможность приостановить оказание плановой медпомощи, и в некоторых из них это уже сделано. Людям рекомендуют обращаться в больницы лишь с экстренными случаями, а плановые профилактические осмотры и даже хирургические операции пока откладываются. Это связано с тем, что основные ресурсы российской медицины вновь направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Но глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что подобное положение допустимо лишь в экстренных ситуациях и на непродолжительное время.
У глав субъектов Российской Федерации есть право на время остановить оказание медпомощи. Но необходимо помнить, что во время профилактических осмотров своевременно выявляются сердечно-сосудистые, инфекционные, хронические и онкологические заболевания. От их выявления на ранней стадии зависит успех лечения и поддерживающей терапии. Поэтому длительный отказ от оказания плановой медпомощи в долгосрочной перспективе также будет способствовать повышению смертности россиян. Именно поэтому необходимо вернуться к оказанию этой помощи как можно быстрее.
Мишустин подчеркнул, что данная мера является временной и длится до стабилизации обстановки в том или ином регионе. Особое внимание сейчас уделяется оказанию медпомощи детям, и в этом случае плановая помощь обязана предоставляться. Это же касается и лиц с хроническими болезнями, а также недугами, которые требуют постоянного лечения. К примеру, злокачественных новообразований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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