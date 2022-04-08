Регионы восстанавливают плановую медпомощь
Глава российского правительства Михаил Мишустин отдал распоряжения регионам в полном объеме восстановить оказание плановой медицинской помощи. Это связано с сокращением заболеваемости коронавирусом и освобождением коечного фонда.
Из-за разгула коронавирусной пандемии на территории России в течение почти двух лет было ограничено оказание плановой медицинской помощи. Многие стационары переводились только на работу с коронавирусными пациентами. Между волнами пандемии часть коек возвращалась к плановой помощи, но затем изымалась вновь. Сейчас во многих регионах, включая и столичный, большинство специализированных коронавирусных стационаров, созданных на базе обычных городских больниц, возвращаются к плановой помощи.
Михаил Мишустин считает, что настало время восстановить эту помощь в полном объёме и на территории всей России. Он обратился к главам регионов с призывом сделать это. Однако необходимо следить за тем, чтобы как минимум 30% специализированных коронавирусных коек всё равно сохранялись свободными на случай дальнейших всплесков заболеваемости.
Кроме того, необходимо направить значительные средства на реабилитацию перенёсших коронавирус пациентов, которые сталкиваются с постковидным синдромом. По информации Мишустина, в прошлом году через диспансеризацию прошло 50 млн россиян, и 2 млн из них перенесли коронавирус. Более 8 млрд рублей будет направлено в региональные отделения реабилитации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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