В Нидерландах обнаружили супер-заразный штамм ВИЧ
На территории Нидерландов уже более 110 человек заразились супер-инфекционным штаммом ВИЧ. Он вызывает развитие опасных симптомов в два раза быстрее.
Учёные из Оксфордского университета в ходе исследования обнаружили на территории Нидерландов супер-мутировавший штамм ВИЧ, который в два раза быстрее приводит к развитию СПИДа у людей, в организм которых он попал. Этот мутант назвали вариантом VB, и им заражено 109 человек. Штамм повреждает иммунную систему и способность организма сражаться с повседневными инфекциями и болезнями, причём делает это гораздо быстрее, чем предыдущие версии вируса.
А это значит, что у ВИЧ-инфицированных быстрее вырабатывается СПИД, который приводит пациентов к смерти. Вариант VB также вызывает в 3,5-5,5 раза большую вирусную нагрузку, чем ныне распространяющийся штамм ВИЧ, из-за чего заразные люди гораздо легче передают его окружающим. Однако после начала высокоактивной антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных наблюдается аналогичное восстановление иммунной системы и уровня выживаемости, по сравнению с теми, у кого имеется прежняя версии ВИЧ.
Но исследователи предупреждают, что более быстрое ухудшение здоровья после заражения вариантам VB делает диагностику этого штамма и своевременное начало лечения критически важными. Активные в сексуальном плане люди должны проверяться на ВИЧ и другие ЗППП не реже одного раза в год, а практикующим секс с представителями своего пола мужчинам необходимо это делать каждые три месяца. Сейчас с ВИЧ проживает более полутора миллионов россиян, свыше 1,2 млн американцев и около 100 000 британцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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