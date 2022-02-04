У каждого 50-го британца постковидный синдром
Один из каждых 50 жителей Великобритании теперь страдает от постковидного синдрома. 1,33 млн человек говорят, что это расстройство имелось у них ещё в начале января, а значит, последствия Омикрона всё еще впереди.
Рекордное количество британцев на момент начала января нынешнего года страдало от постковидного синдрома, как показывает информация Офиса национальной статистики. Там почитали, что это расстройство имелось у 1,3 млн взрослых британцев, что составляет 2% населения страны. На 6 декабря 2021 года их количество составляло 1,26 млн, а значит, данное число выросло на 5%.
Таковы итоги опроса 306 000 человек, которые самостоятельно сообщали о симптомах постковидного синдрома. Следовательно, официально он был диагностирован далеко не у всех. Эксперты ранее высказывали сомнения по поводу статистики по данному синдрому, и некоторые специалисты говорили, что здесь явное преувеличение результатов, так как люди списывают обычные симптомы вроде головной боли и усталости на тот самый постковидный синдром. Но эти симптомы могут появиться абсолютно у любого человека и совсем по другому поводу.
Среди наиболее часто упоминаемых респондентами симптомом была усталость, с которой сталкивалась половина опрошенных. Поскольку статистика собиралась в самом начале января, в неё попали люди, которые заболели коронавирусом еще осенью прошлого года, а значит, последствия пятой по счёту волны, спровоцированной штаммом Омикрон, ещё предстоит наблюдать в будущем. Напомним, что постковидным синдромом называется сохранение симптомов коронавируса через недели и месяцы после официального выздоровления, то есть когда два подряд ПЦР-теста показывают, что вируса в крови больше не осталось. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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