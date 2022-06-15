5% школьников страдают от постковидного синдрома
Постковидный синдром затрагивает каждого 20-го ученика средней школы. В их случае симптомы коронавируса сохраняются на срок от 12 недель и дольше, как установили учёные из Великобритании.
Один из каждых 20 учащихся средней школы сталкивался с симптомами постковидного синдрома после заражения собственно коронавирусом, а у большинства из них впоследствии могли появиться серьезные психические расстройства, как показывает отчёт Офиса национальной статистики. Он продемонстрировал, что 4,8% учеников средней школы и 1,8% учащихся начальных классов сталкивались с симптомами коронавирусной инфекции и через 12 недель после изначального заражения. Таковы данные на март нынешнего года.
Регулярная статистика по данной популяции, как правило, не сравнивала различные возрастные группы, поскольку эксперты просто спрашивали у людей, страдают ли они сейчас от постковидного синдрома. А исследования в школах задавали тот же самый вопрос учащимся. Однако недавние крупные наблюдения, проведённые в прошлом году, продемонстрировали, что в тот момент 5,8% населения страдали от постковидного синдрома, и количество школьников с этим синдромом с момента того исследования стабильно увеличивалось.
Впрочем, статистические данные о росте не являются существенными, поскольку они объяснялись и ростом количества заболевших. Тем не менее, нынешняя информация показывает, что дети разного возраста достаточно часто сталкиваются с постковидным синдромом, а это тревожная тенденция, поскольку данное расстройство может оказать очень негативное воздействие на развивающийся детский организм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий