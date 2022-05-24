Чуда-средства от постковидного синдрома не работают
Не стоит обращаться за быстрыми и якобы «уникальными» методами лечения постковидного синдрома. Некоторые частные клиники продвигают эти виды терапии, но у серьезных ученых они вызывают сильные сомнения.
Постковидный синдром - это реальность для миллионов людей в разных странах мира. Так называют затянувшееся симптомы коронавируса вроде болей в теле, усталости, одышки, проблем с концентрацией и вниманием, которые не проходят на протяжении многих месяцев после установки диагноза. Никаких официально утверждённых методов лечения постковидного синдрома пока нет, все средства чисто симптоматические. Некоторые частные клиники активно продвигают так называемые «быстрые методы терапии», к которым относятся очистка крови, стимулирующий массаж мозга, электромагнитная энергия, витаминные коктейли и даже «энергетические бустеры» для клеток. Все эти методы стоят довольно дорого, но не имеют никакой научной подтверждённой эффективности.
Информация от Офиса национальной статистики Великобритании показывает, что постковидный синдром имеется более чем у 1,7 млн граждан. Приблизительно у половины симптомы длятся более года. Именно для этой аудитории частные клиники и рекламируют целый ряд быстрых методов лечения. К сожалению, клиники продвигают научно неподтвержденные методики. Увы, даже в государственных клиниках, куда люди обращаются за лечением постковидного синдрома, им также предлагают те или иные способы терапии, не имеющие доказательной базы.
Так, в одной частной лондонской клинике продвигают внутривенную терапию нутриентов, а также продают «высококачественные пищевые добавки» и чайные формулы. Естественно, что никаких научных исследований, которые бы подтверждали их эффективность, не существует. Кроме того, здесь предлагают и удивительные диагностические тесты на выявление постковидного синдрома вроде «митохондриальной органической кислоты» и «профилирования адреналинового стресса». Митохондрии - это энергостанции наших клеток, но данный тест не имеет никакого отношения к диагностике постковидного синдрома, поскольку он не одобрен. Что касается так называемого адреналинового стресса, то никакого "гормонального истощения" в природе не существует, как уже давно доказали эндокринологи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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