10% умирающих от Омикрона вакцинированы
Исследователи из Индии установили, что только 10% смертей от ковида в этой стране происходит у полностью вакцинированных пациентов. А вот на долю невакцинированных или получивших только один компонент вакцины приходится 22% летальных исходов.
Эксперты Indian Council of Medical Research в Индии проанализировали национальную статистику смертности по COVID-19, которая в очередной раз подчеркивает всю важность вакцинации. Прививки существенно сокращают смертность на фоне новой волны, обрушившейся на страну. Доказано, что лишь в 10% случаев смерть от ковида случается у полностью вакцинированных людей, попавших в больницу из-за Омикрона, умирают. Отметим, что речь идет только о госпитализированных пациентах, а подавляющее большинство заразившихся Омикроном в госпитализации вообще не нуждаются. Вероятность смерти от ковида в 22% приходится на долю тех людей, которые не прошли через прививки или не успели закончить курс прививок.
Самым существенным фактором, влияющим на тяжёлый исход заболевания, остаётся наличие каких-то других болезней. Подавляющее большинство умерших от коронавируса пациентов имели какое-то ещё одно дополнительное заболевание. Среди них 91% полностью вакцинированных и 83% невакцинированных, либо не успевших закончить по вакцинацию. А в среднем, эти данные показывают, что лишь 3-4% заражённых вирусом Омикрон вообще нуждаются в госпитализации.
Если применить эту статистику к другим странам, то можно будет приблизительно представить подлинное количество граждан, заражающихся Омикроном. К примеру, в нашей стране это цифра неуклонно растёт, сегодня она перевалило за 168 000 в день, хотя многие эксперты убеждены, что реальное число зараженных во много раз выше. Просто в большинстве случаев люди не делают тестов, так как и не подозревают о наличии у себя коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Indian Council of Medical Research
Медицина
Высший орган Индии, отвечающий за разработку, координацию и продвижение биомедицинских исследований, является одним из старейших и крупнейших медицинских исследовательских учреждений в мире.
Оставить комментарий