Роспотребнадзор уже увидел свет в конце тоннеля
Эксперты Роспотребнадзора полагают, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Такое мнение высказала профессор Наталья Пшеничная.
Профессор согласилась с предложением считать очень бурным увеличение количества пациентов с коронавирусом, которое в последние недели наблюдается практически во всех регионах нашей страны. Вместе с тем, наметилась и некоторая тенденция к сглаживанию этого роста. А она говорит о возможном скором выходе на плато. Кроме того, одним из самых важных показателей являются цифры госпитализаций и смертности, но количество пациентов в больницах не растёт такими же стремительными темпами, как число заболевших. Что до летальности, то она остается приблизительно на одном показателе в пределах 650-690 человек в сутки.
Особенность штамма Омикрон заключается в том, что он заражает огромное количество людей, и через некоторое время с коронавирусом столкнётся вся страна. Речь, прежде всего, о людях, которые ещё не заболевали COVID-19 в период пандемии, а также о тех, кто прошёл через вакцинацию, но не сделал ревакцинацию. Наличие недавно проведённых бустерных инъекций является достаточно мощным барьером на пути к заражению Омикроном, хотя подобное заражение и не исключено. Зато практически полностью исключается тяжёлая форма коронавируса и смерти из-за него у тех, кто вакцинировался и ревакцинировался.
Сейчас в России коронавирусом заболевает огромное количество детей, что не наблюдалось в период первых нескольких волн. Чаще всего, по словам Пшеничной, дети заражаются в кругу семьи от взрослых, и болезнь теперь нередко проявляется симптомами у самых маленьких, у кого иммунитет ещё не сформировался. Пик очередной волны должен наступить в середине этого месяца, а потом последует стабилизация и резкий спад. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Наталья Пшеничная
Медицина
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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