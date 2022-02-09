Вакцина против Эболы доказала свою эффективность
Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что вакцина против Эболы, известная как rVSVΔG-ZEBOV-GP, вызывает сильный и стойкий ответ антител среди вакцинированных лиц в районах Демократической Республики Конго, где происходят вспышки болезни. Среди более чем 600 участников исследования 95,6 % продемонстрировали персистенцию антител через шесть месяцев после получения вакцины.
Это первое опубликованное исследование, изучающее реакцию антител после вакцинации против Эболы в ДРК. По словам ученых, в то время как долгосрочный анализ исследуемой когорты продолжается, новые данные могут дать информацию о подходе к использованию вакцины для борьбы со вспышками.
Эбола — одно из самых смертоносных вирусных заболеваний в мире. Впервые ее выявили в 1976 году после вспышки у реки Эбола в ДРК. С тех пор вспышки периодически возникали в странах Африки к югу от Сахары, в том числе 12 вспышек в ДРК, где болезнь остается эндемичной.
Однодозовая вакцина rVSVΔG-ZEBOV-GP получила официальное одобрение в США и Европе в 2019 году. Ее ввели более чем 300 000 человек в ДРК во время вспышек в период с 2018 по 2020 год. Теперь ученые под руководством Николь Хофф, доцента кафедры эпидемиологии Филдингской школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучили людей, получивших вакцину.
Они выделил 608 лиц, которые были в контакте с людьми, инфицированными лихорадкой Эбола. Исследователи собрали образцы крови во время вакцинации, через 21 день и снова через шесть месяцев. Выяснилось, что через 21 день у 87,2 % участников исследования наблюдались антитела. Через шесть месяцев у 95,6 % всех участников наблюдалась персистенция антител.
Ранее ученые назвали растение, защищающее от коронавируса.
Николь Хофф
Медицина
Доцент кафедры эпидемиологии Филдингской школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Оставить комментарий