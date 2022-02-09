Просмотр телевизора перед сном не всегда вреден
Все мы хорошо знаем о том, как вредно смотреть телевизор или копаться в смартфоне перед отходом ко сну. Однако исследователи из Университета Делавэра выяснили, что это не всегда соответствует действительности.
Новое исследование американских ученых показало, что активное использование технологий в ночное время не оказывает такого негативного воздействия на качество сна. Но при одном условии: если вы смотрите только в один экран и делаете это в течение не более часа перед тем, как заснуть. А многие люди при просмотре телевизора также активно пользуются смартфоном, планшетом и ноутбуком, то есть увеличивают количество этих экранов, причём на достаточно продолжительный срок.
Авторы исследования попросили 58 человек в течение трех дней вести дневник, в который они записывали подробно продолжительность использования тех или иных гаджетов, а также то, что именно они смотрели или слушали, как долго и при каких обстоятельствах. Все добровольцев спали в специальном девайсе, прикреплённом к их лбу, который измерял мозговую электроактивность. Это дало учёным получать информацию по качеству и продолжительности ночного отдыха. Те люди, которые смотрели в экраны на протяжении часа или менее перед отходом ко сну, либо прямо в постели, как правило, имели более качественный сон, чем те, кто тратил на это больше времени. А вот если какие-то люди часами не отрывались от телевизора или смартфона перед тем, как отправиться спать, либо совмещали несколько гаджетов одновременно, то у них резко ухудшался сон, и его продолжительность также снижалось.
Тем не менее авторы исследования почему-то не сообщили, сколько именно продолжался, в среднем, сон добровольцев из первой и второй группы. Здоровым считается продолжительность сна не менее 7 и не более 9 часов - за этот период организм успеет полностью восстановиться от затрат, связанных с дневной активностью, перезагрузить многие системы и подготовиться к нормальному функционированию на следующий день. Также именно это время необходимо для того, чтобы отдохнуть после целого ряда выполненных в течение дня задач и набраться новых сил. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Делавэра
Медицина
частный исследовательский университет, крупнейший университет в штате Делавэр. Основной университетский кампус находится в Ньюарке, спутниковые кампусы находятся в Довере, Уилмингтоне, Льюисе, и Джорджтауне. Основан в 1743 году, что делает его одним из старейших университетов в СШ
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