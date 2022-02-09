Просмотр телевизора перед сном не всегда вреден

Университет Делавэра

Медицина

частный исследовательский университет, крупнейший университет в штате Делавэр. Основной университетский кампус находится в Ньюарке, спутниковые кампусы находятся в Довере, Уилмингтоне, Льюисе, и Джорджтауне. Основан в 1743 году, что делает его одним из старейших университетов в СШ