Найдено революционное лекарство от рака груди
Прорывной препарат для лечения многих видов рака может спасти тысячи жизней и от опухолей груди. Клинические исследования показывают, что уже существующее лекарство уменьшает риск наиболее агрессивной разновидности болезни на 37%.
Называемый революционным препарат пембролизумаб может спасать многие тысячи жизней женщин, страдающих от наиболее агрессивной разновидности рака груди. Пембролизумаб уменьшает риск рецидива болезни на 37% у женщин с тройным негативным раком, как показали клинические исследования. Этот препарат, который применяется наряду с химиотерапией, в ходе исследований сравнили со стандартным лечением и плацебо.
Иммунотерапевтическое лекарство кейтруда (это торговое наименование пембролизумаба) уже активно применяется при опухолях лёгких и при меланоме, а также раке мочевого пузыря. Кейтруда показала свой эффект и при лимфогранулематозе. Но растёт количество доказательств того, что это лекарство, стимулирующее иммунную систему на сражение с раковыми клетками, обладает равным потенциалом и в сражении с другими опухолями. Препарат вводится посредством капельницы напрямую в кровоток.
Новое исследование проводилось экспертами Queen Mary University of London, в нём приняли участие почти 1 200 пациентов, оно затронуло 21 страну. Все больные имели тройной негативный рак груди на ранней стадии, когда болезнь ещё не дала метастазов. Две трети получали лекарство наряду с химиотерапией до и после операции по удалению опухолей. Другие участники получали ту же самую химиотерапию, но с плацебо вместо пембролизумаба. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лондонский университет королевы Марии
Медицина
высшее учебное заведение в Лондоне (Великобритания), государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета. Это один из крупнейших и престижнейших вузов Великобритании. Свою историю ведёт от Медицинского колледжа Лондонской больницы, основанного в 1785 году.
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