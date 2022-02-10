Найдено революционное лекарство от рака груди

Лондонский университет королевы Марии

Медицина

высшее учебное заведение в Лондоне (Великобритания), государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета. Это один из крупнейших и престижнейших вузов Великобритании. Свою историю ведёт от Медицинского колледжа Лондонской больницы, основанного в 1785 году.