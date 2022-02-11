Вьетнам упростил приезд российских туристов
Отныне туристы из России, переболевшие ковидом, могут отправляться на отдых во Вьетнам даже без сертификата о вакцинации. Сам факт перенесенной болезни уже свидетельствует о том, что у них есть определённая защита от нового заражения.
С 9 февраля посещать Вьетнам смогут российские туристы, не только имеющие сертификат о вакцинации, но и недавно переболевшие коронавирусом. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. При этом говорится, что сертификат о перенесённой болезни действует в течение 6 месяцев, хотя практика показывает, что человек может заразиться коронавирусом дважды в течение даже двух месяцев, и переболевшие люди в некоторых случаях вновь переносят коронавирус ещё более тяжело.
Также сообщается и о том, что подростки в возрасте от 14 до 18 лет из России смогут посещать Вьетнам при предъявлении точно такого же сертификата о перенесенном заболевании, а вот более младшим детям пока въезд ограничен. При этом въезжать во Вьетнам с сертификатом о перенесенном заболевании с 9 февраля россияне все равно не смогут, поскольку возможность получения этого сертификата в России появятся только с 21 февраля.
Для его получения придётся воспользоваться положительным тестом на антитела. Если они выявляются в организме человека, который не делал себе прививок, то это свидетельствует о том, что он переболел. При этом данный тест не может показать, когда именно была перенесена болезнь, но с момента получения теста он в течении 6 месяцев будет действителен для посещения Вьетнама. Эта страна крайне заинтересована в том, чтобы постепенно восстановить поток туристов, так как они приносят немалый доход местной экономике. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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