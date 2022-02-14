Смартфоны делают подростков одинокими
Исследователи установили, что из-за смартфонов подростки ощущают себя в школе одинокими. Телефоны изолируют их от друзей, как установили учёные из Университета Сан-Диего.
В ходе наблюдений за 60 000 подростками американские исследователи выяснили, что сегодня старшеклассники ощущают себя более одинокими, чем 20 лет назад, поскольку они не общаются с друзьями. А причиной отсутствия общения является использования смартфонов. Количество подростков в возрасте от 15 до 16 лет, ощущающих отрыв от своих ровесников в плане общения, с 2000 года увеличилось в три раза на территории Великобритании и достигло 33%. Таким образом сейчас одиноким считает себя каждый третий подросток.
По словам исследователей, этот рост полностью коррелирует с распространением смартфонов и социальных сетей в данной возрастной группе. Старшеклассники гораздо реже общаются вживую и ощущают себя исключёнными из общества, когда видят фотографии в социальных сетях, на которых одноклассники развлекаются без них. Установлено, что в 2000 году 10% подростков в возрасте от 15 до 16 лет в Великобритании ощущали высокий уровень одиночества в школе. В 2003 этот уровень практически не изменился и составлял 9%. Но к 2012 он подскочил до 15%, а к 2015 до 25%.
Наконец, в 2018 он составил 33%, к этому времени смартфоны были уже практически у всех. Участников исследования попросили ответить, в какой степени они согласны с различными заявлениями вроде того, что они считают себя аутсайдерами, чувствуют себя странно и не на месте в школе и тому подобными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
В ходе наблюдений за 60 000 подростками американские исследователи выяснили, что сегодня старшеклассники ощущают себя более одинокими, чем 20 лет назад, поскольку они не общаются с друзьями. А причиной отсутствия общения является использования смартфонов. Количество подростков в возрасте от 15 до 16 лет, ощущающих отрыв от своих ровесников в плане общения, с 2000 года увеличилось в три раза на территории Великобритании и достигло 33%. Таким образом сейчас одиноким считает себя каждый третий подросток.
По словам исследователей, этот рост полностью коррелирует с распространением смартфонов и социальных сетей в данной возрастной группе. Старшеклассники гораздо реже общаются вживую и ощущают себя исключёнными из общества, когда видят фотографии в социальных сетях, на которых одноклассники развлекаются без них. Установлено, что в 2000 году 10% подростков в возрасте от 15 до 16 лет в Великобритании ощущали высокий уровень одиночества в школе. В 2003 этот уровень практически не изменился и составлял 9%. Но к 2012 он подскочил до 15%, а к 2015 до 25%.
Наконец, в 2018 он составил 33%, к этому времени смартфоны были уже практически у всех. Участников исследования попросили ответить, в какой степени они согласны с различными заявлениями вроде того, что они считают себя аутсайдерами, чувствуют себя странно и не на месте в школе и тому подобными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Калифорнии в Сан-Диего
Медицина
публичный научно-исследовательский университет, расположенный в районе Ла-Хойя, Сан-Диего в штате Калифорния, СШ
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