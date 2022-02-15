Омикрон добрался до всех российских регионов
Последний российский регион Чукотка встретился со штаммом Омикрон. Такую информацию сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Теперь штамм Омикрон официально захватил всю Россию, как показывают оперативные данные. Вплоть до вчерашнего дня его официально не выявляли только на территории Чукотки, и вот теперь там тоже появился этот штамм. Напомним, что Омикрон провоцирует значительно большую заболеваемость, поскольку один носитель этой разновидности коронавируса может заражать до 100 человек вокруг себя. При Дельта-штамме их количество составляло не более трех-четыре.
Это стало причиной беспрецедентной заболеваемости во многих странах мира. На пике коронавирусной волны более миллиона американцев заражались каждый день, это только по официальной статистике. Неофициально, как правило, их число бывает намного более высоким. По 200 с лишним тысяч британцев заболевали штаммом Омикрон каждый день ещё несколько недель тому назад, в России на пике заболеваемости это число также перевалило через отметку в 200 000 человек.
Однако в последние дни наметился спад числа заражённых в нашей стране. Эксперты не раз говорили, что продолжительность подъёма волны составляет, в среднем, от 4 до 5 недель, после чего она начинает отступать назад. Сейчас в основных эпицентрах заражения Омикроном вроде Москвы и Санкт-Петербурга устойчивое снижение суточного числа заболевших. Показатели смертности также не подскочили во много раз, как количество зараженных ежедневно, и это вновь доказывает, что Омикрон вызывает более мягкое течение коронавирусной инфекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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