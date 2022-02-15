Академик Покровский объяснил причины скачков заболеваемости в России
Эксперт в области эпидемиологии Вадим Покровский рассказал, что по графику заболеваемости коронавирусом в России можно предположить, что ситуация развивается скачкообразно. Он объяснил, с чем это связано.
Перепады между показателями суточной заболеваемости создают очень заметные скачки, которые объясняются тем, что не все российские регионы по-настоящему охвачены новой волной пандемии. В каких-то регионах ещё господствует Дельта-штамм коронавируса, и там заболеваемость плавно снижается. Но когда туда добирается штамм Омикрон, то через короткое время он вызывает взрывной рост заболеваемости, и это отражается на всей статистике. Именно поэтому мы не видим прямого и устойчивого роста, как полагает академик Покровский.
Он в качестве примера привёл Москву, которая всегда бывала первым эпицентром всех прежних волн коронавируса. В первые несколько недель заболеваемость в Москве стремительно росла, а в последние дни столь же стремительно сокращается. Это связано с наличием большого количества переболевших и вакцинированных москвичей, а также тем, что Омикрон распространяется очень быстро. В настоящий момент в столичном регионе отмечается спад заболеваемости, на фоне которого власти уже планируют переводить ряд медицинских учреждений на оказание плановой помощи.
Кроме того, имеет значение, по мнению академика Покровского, и дни недели. К примеру, россияне крайне редко ходят проверяться в субботу или воскресенье, предпочитая будние дни. Именно поэтому какие-то новые подъёмы фиксируются уже к середине недели, когда поступают результаты тестов, сделанных в понедельник или вторник. Покровский пояснил, что после скачка заболевших в каких-то городах проходит одна-две недели, после которых наступает выход на плато, а потом и спад. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вадим Покровский
Медицина
советский и российский медик, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых вирусом иммунодефицита человека.
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