Санкт-Петербург достиг коллективного иммунитета в 100%
Такое удивительное заявление сделал замглавы комитета по здравоохранению северной столицы. При этом эксперты всё ещё пытаются понять, что он имел в виду.
Коллективный или популяционный иммунитет - это количество людей, которые уже переболели коронавирусом или прошли через вакцинацию. В любом случае, в их организме должны иметься защитные антитела к вирусу. Конечно, они не являются гарантией от повторного заражения, но позволяют надеяться на более мягкое течение коронавирусной инфекции. Именно коллективный иммунитет к той или иной болезни может остановить её стремительное распространение в обществе. И вот теперь утверждается, что в Санкт-Петербурге достигнут иммунитет на уровне 100%, что звучит очень странно, если учесть, что по всей России через прививки прошло менее 50% населения. И ни в одной другой стране мире такого показателя нет, он недостижим даже чисто теоретически хотя бы из-за существования вакцинных скептиков.
Однако Андрей Саран подтвердил, что уровень коллективного иммунитета в городе составляет 100% с учётом тех, кто переболел и получил прививки от коронавируса. Полную вакцинацию прошло чуть более 3 млн жителей Санкт-Петербурга из 5,3 млн, то есть чуть выше 50%. И это по данным самого Сарана, а по информации от города - только 2,9 млн человек. Вполне возможно, что чиновник имел в виду 100% от поставленного плана по прививкам, который должен был составлять 50% или 60% жителей города.
Вместе с тем, в Санкт-Петербурге приступили к отмене некоторых ограничений в связи с коронавирусом. Со следующего понедельника увеличивается время работы заведений общепита, а также культурно зрелищных организаций, аттракционов и аквапарков – им можно не закрываться до 2 ночи, а не до 11 вечера, как ныне. Также переболевшие коронавирусом граждане, получившие QR-код, смогут посещать культурно-зрелищные мероприятия, спортзалы, ездить в дома отдыха и санатории. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Саран
Медицина
первый заместитель городского комитета по здравоохранению
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