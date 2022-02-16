ВОЗ пообещал новые «подарки» от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предрекла возникновение новых мутаций коронавирусной инфекции. Они будут реже угрожать тем странам, где отмечается высокий уровень вакцинации.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил «Российской газете» о том, что говорить о прогнозах по поводу завершения пандемии пока не приходится. Впрочем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил об этом, по крайней мере, на территории Великобритании. Вчера глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что в Великобритании пандемия коронавируса закончилась. Количество заболевших штаммом Омикрон постоянно падает, смертность рухнула гораздо ниже отметок, которые наблюдаются в сезон гриппа, и в этой связи власти считают необходимым отказаться от пугающего всех ежедневного подсчёта заболевших и умерших и отменить ограничения. Джонсона в этом не поддерживают эксперты из научно-консультативного совета SAGE при британском правительстве, считающее данные меры преждевременными и способными спровоцировать новую волну. Такого же мнения придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения.
Ханс Клюге заявил на пресс брифинге, что волна Омикрона действительно идет на спад. В некоторых странах с высоким уровнем прививок среди местного населения нагрузка на специальные коронавирусные больницы была хоть и значительной, но временной, и сейчас никакой переполненности уже нет. Причём чаще всего в больницы попадали те, кто вакцинирован не был. В этой связи Клюге напомнил о необходимости увеличить уровень охвата прививками населения в бедных государствах, которые всё ещё ждут своей очереди на получение вакцин. Но говорить об окончании пандемии не приходится.
Клюге предрекает, что до конца этого года могут возникнуть новые мутации коронавируса, и пандемия вернется широкими волнами. Однако к тому времени, если человечество будет действовать объединёнными усилиями, прививки получат уже все желающие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ханс Клюге
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Глава Европейского бюро ВОЗ
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