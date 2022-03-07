Советники британского правительства по коронавирусу перестали регулярно собираться
Пандемия коронавируса действительно подошла к своему концу на территории Великобритании, как об этом и объявили местные власти. Влиятельная научно-консультативное группа при британском правительстве SAGE по борьбе с коронавирусом отказалась от регулярных встреч.
Коронавирусная пандемия на территории Великобритании перешла в новую стадию, на которой уже не требуется соблюдать жёсткие ограничения и проводить регулярные встречи научно-консультативной группы SAGE. Это команда учёных в течение двух лет постоянно собиралась для того, чтобы анализировать ситуацию и давать рекомендации правительству по борьбе с пандемией. Именно эксперты SAGE настаивали на том, чтобы Борис Джонсон как можно быстрее ввёл общенациональный карантин в марте 2020 года, но британский лидер медлил с этим, что привело к очень серьезному всплеску заболеваемости и смертности.
Потом эксперты этой группы разрабатывали планы всеобщей вакцинации населения, и с этой задачей Великобритания справилась намного лучше даже большинства западных стран, не говоря уже про Россию, где до сих пор не может провакцинироваться даже половина населения. Некоторое время тому назад пятая волна штамма Омикрон пошла в Великобритании на спад, заболеваемость опустилась в несколько раз, смертность достигла уровня сезонного гриппа, и Борис Джонсон отказался от всех существующих ограничений.
В Великобритании отменили масочный режим для посещения общественного транспорта и других публичных пространств, обязательную самоизоляцию для лиц с простудными заболеваниями, а также для тех, кто сталкивался с зараженными коронавирусной инфекцией. Сейчас никаких ограничений по коронавирусу на территории Великобритании нет, и британцы могут столкнуться с ними только в том случае, если отправятся в какую-то другую страну. Туманный Альбион вступил в новую фазу, которую Борис Джонсон называет «Жизнь вместе с ковид». Сейчас к этой болезни будет относиться точно так же, как к гриппу и другим простудным инфекциям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Научно-консультативная группа советников при правительстве Великобритании
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