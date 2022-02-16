Первая женщина в мире вылечилась от ВИЧ-инфекции
За счёт редкого, но опасного для здоровья лечения стволовыми клетками от рака в Нью-Йорке от ВИЧ-инфекции вылечилось первая женщина. Ранее излечения от ВИЧ регистрировались только у мужчин.
Учёные нью-йоркского центра Weill Cornell Medical Center сообщили о появлении первой ВИЧ-инфицированной пациентки, которая официально избавилась от этого недуга. Утверждается, что она получила довольно редкое, но опасное для здоровья и жизни лечение стволовыми клетками, предназначенное для борьбы с раком крови. Женщина является четвёртым человеком на нашей планете, который официально излечился от ВИЧ, но все трое до этого были мужчинами. Кроме того, эксперты обнаружили два случая того, когда женщины естественным образом побеждали вирус иммунодефицита человека, но здесь речь идет именно о лекарственном воздействии.
ВИЧ-инфицированная пациентка с раком получила стволовые клетки и тем самым избавилась от двух недугов сразу. Однако данную процедуру нельзя продвигать в качестве универсального средства лечения ВИЧ-инфекции, поскольку она предназначено только для жертв рака на последних стадиях. Для этой процедуры надо отыскать донора, у которого имеются редкие мутации, делающие его резистентным к ВИЧ. Как правило, эти мутации встречаются у жителей Северной Европы, а всего они есть не более чем у 1% населения данного региона.
На следующем этапе врачи проводят процедуру, которая в медицине называется гаплоидентичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Она использует пуповинную кровь и костный мозг от донора. Кровь дает силы сражаться с опухолями кровеносной системы вроде лейкоза, от которого и страдала женщина. А костный мозг обеспечивает организм стволовыми клетками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Weill Cornell Medical Center
Медицина
является подразделением биомедицинских исследований и медицинской школой Корнельского университета
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