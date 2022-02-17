Главной причиной смертности в России стали опухоли
Злокачественные новообразования почти сравнялись с сердечно-сосудистыми заболеваниями и стали основной причиной смертности граждан России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что рак стремительно вырывается вперёд на фоне повышения качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и особенно их профилактики. Действительно, ещё несколько десятков лет тому назад тонометры (инструменты для измерения артериального давления) были в домах у единиц, а теперь их имеют почти все. Контроль давления помогает отслеживать развитие гипертонии, предотвращая гипертонические кризы, и, как следствие, инфаркты и инсульты. Только одно это уже увеличило среднюю продолжительность жизни россиян, которые раньше могли просто не подозревать о наличии у себя гипертонии, поскольку она далеко не всегда проявляется какими-то симптомами. Но в отношении опухолей таких простых инструментов ранней диагностики, увы, не существует.
Голикова отметила, что противостоять данной ситуации можно только за счет объединения усилий. Российские власти выделяют дополнительное финансирование для профилактики, выявление и терапии злокачественных опухолей. В нашей стране действует специальный федеральный проект по борьбе с злокачественными новообразованиями, в который с конца 2018 года вкладываются значительные средства.
Но основным в этой борьбе должна быть профилактика. Опухоли гораздо проще выявлять и лечить на ранней стадии, а не тогда, когда они уже начинают метастазирование. При первом варианте вероятность излечения в десятки раз выше, и уровень материальных средств, а также времени, затраченных на лечение, намного ниже. Профилактика должна стать золотым стандартом широкомасштабной борьбы со злокачественными новообразованиями в нашей стране. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Голикова
Медицина
заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018
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