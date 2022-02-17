Рак может лишать Т-клетки мобильности
Исследование показало, что некоторые опухоли лишают мобильности Т-клетки. Это важнейшая часть иммунной системы, которая позволяет нашему организму сохранять здоровье.
Иммунная система человека обладает мощным потенциалом обнаружения и уничтожения злокачественных клеток. Но они могут становиться «умными» и придумывать различные хитрости, как выяснили исследователи из Университета науки и техники в Китае. Оказалось, что раковые клетки используют дезактивирующие сигналы, которые они вплетают в защитный слой брони, и это исключает воздействие на них Т-клеток. Если бы этих сигналов не было, то клетки были бы сразу же уничтожены иммунитетом. Данный путь иммунной дезактивации очень важно знать, так как на основе этих знаний вполне вероятно разработать новые методы лечения опухолей поджелудочной железы, груди и кишечника.
Т-клетки регулярно патрулируют наш организм и ищут различные патогены, а также раковые заболевания. Если они обнаруживаются, то Т-клетки объединяются для атаки. Но данная мобилизация отключается комбинацией всего из трёх белков, которые вплетаются в защитное покрытие раковых клеток. Учёные использовали генетическое редактирование для того, чтобы исключить этот процесс, и опухоли поджелудочной железы уменьшались, либо исчезали.
Отметим, что пока опыты проводились в лабораторных условиях и на животных. Для того, чтобы проверить эту концепцию на людях, ещё потребуется какое-то время. Но ученые воодушевлены полученными результатами, которые в случае их подтверждения могут изменить целые отрасли в онкологии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет науки и техники Китая
Медицина
является государственным исследовательским университетом в Хэфэе, провинция Аньхой, Китай, под непосредственным руководством Китайской академии наук
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