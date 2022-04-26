Правильное дыхание поможет при постковидном синдроме
Обучение правильному дыханию может помочь одолеть постковидный синдром. Нарушение дыхания является одним из симптомов этого явления.
В медицине имеется патология под названием нарушение ритма дыхания (НРД), она часто наблюдается у жертв постковидного синдрома наряду с хронической одышкой. Обычно данное расстройство распространено у пациентов с легочными нарушениями вроде астмы или хронической обструктивной болезни лёгких, которая включает в себя экзему. Также эти нарушения встречаются у людей с тревожными расстройствами. И вот теперь они стали весьма распространены при постковидном синдроме.
НРД возникает у человека, который дышит слишком часто, как бы проглатывая каждый вдох. Его жертвам не хватает воздуха, и у некоторых людей покалывает в груди, руках и ногах. Учёные пока не могут понять, почему постковидный синдром провоцирует эти нарушения дыхания. Возможно, вирус заставляет вегетативную нервную систему организма выходить из строя, и это приводит к быстрому поверхностному дыханию.
Каким бы ни были причины, при быстром дыхании человек использует мышцы груди и шеи, а не живота и диафрагмы. Лечение включает в себя изучение способов улучшения дыхания, осанки и речи. Крайне важно освоить эффективное дыхание, при котором большая часть работы выполняется именно желудком, а не грудной клеткой. А уже это поможет одолеть постковидный синдром. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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