«Невидимый» вариант Омикрона может вызывать более тяжёлые формы
Подвариант штамма Омикрон, который уже назвали «невидимкой», способен вызывать более тяжёлую форму заболевания. Он также обладает способностью уклоняться от лекарств на основе моноклональных антител, как установили учёные из Университета Токио в Японии.
Подвариант Омикрона под названием ВА.2, который получил неофициальное прозвище «невидимка» из-за его способности оставаться невидимым для иммунитета, может провоцировать более тяжёлую инфекцию, по сравнению с оригинальной версией этого штамма. Также исследование японских ученых показало, что этот вариант способен уклоняться от относительно мощного вида терапии на основе моноклональных антител
Сейчас на долю ВА.2 приходится приблизительно 5% всех заражений на территории США, как показывает статистика Центров по контролю и профилактике заболеваний. У «невидимки» имеются характеристики, делающие его похожим на Дельта-штамм в том, как он воздействует на лёгкие человека. А это делает данный вариант гораздо более опасным, чем непосредственно Омикрон. Правда, исследования проводились на животных, и пока они не прошли через независимую клиническую оценку.
Эксперты в области здравоохранения ещё не выражали публично опасений по поводу данного подварианта, получившего название «невидимка». Пока на его долю приходится незначительное число заражений в США, и значительно больше в Дании, Великобритании и других странах. Но даже там, где он стал доминирующим, этот подвариант не спровоцировал пока резких всплесков показателей госпитализацией и смертности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Токио
Медицина
один из известнейших университетов Японии, знаменитый также своими исследовательскими лабораториями
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