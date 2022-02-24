Россию медленно захватывает невидимый Омикрон
По территории нашей страны распространяется подвариант штамма Омикрон, получивший название «стелс». Так его называют в честь технологии, позволяющей делать различные объекты невидимыми для средств обнаружения.
Прозвище «стелс» этот подвариант Омикрона ВА.2 получил за свою способность уклоняться от воздействия антител и других средств иммунитета, оставаясь невидимым для иммунной системы. Это новая мутация коронавируса, но не новый штамм, а усовершенствование путём эволюционного процесса уже существующей версии Омикрон. И сейчас количество заражений ВА.2 на территории нашей страны плавно увеличивается, как отметил эпидемиолог Камиль Хафизов.
Он также подчеркнул, что вариант является более патогенным, так как вызывают большую вирусную нагрузку, что показали опыты на хомяках. Однако у экспертов нет информации о том, что "стелс-омикрон" является более летальным или вызывает более тяжелые формы коронавируса, чем непосредственно штамм Омикрон.
Отметим, что масштабный всплеск смертности на территории нашей страны и многих других государств был вызван появлением в прошлом году Дельта-штамма, который спровоцировал, по одной версии, третью, а по другой версии, четвертую волну коронавируса, оказавшуюся наиболее мощной в плане количества заражённых и умерших. Причём она начала распространяться уже на фоне значительных достижений во многих странах мира по вакцинации. Омикрон является следующим эволюционным звеном COVID-19, и многие учёные убеждены в том, что в дальнейшем последуют и другие мутации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
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