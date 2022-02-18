Европа рвётся поскорее покончить с пандемией
Франция заново открывает ночные клубы, которые были закрыты три месяца подряд. Нидерланды со следующей недели отказываются от последних ограничений, а в Германии «День освобождения» запланирован на середину марта.
Европа медленно освобождается от тисков очередной волны коронавируса, спровоцированной штаммом Омикрон. Она вновь заставила власти пойти на жёсткие ограничения, которые теперь планируют постепенно снимать на фоне ослабления эпидемиологической обстановки и сокращения числа госпитализаций. Так, уже со среды во Франции снят запрет на работу ночных клубов, а также ограничения на посещения концертов и спортивных мероприятий. Это было три основных и всё ещё действующих запрета в социальной жизни страны, введённых в декабре в ответ на появление нового варианта ковида.
В Нидерландах объявили о решение отказаться практически от всех коронавирусных ограничений со следующей недели. И это всего через месяц после выхода из одного из самых жестких локдаунов на планете. Расположенные в альпийском регионе Австрия и Швейцария также объявили о своих планах снять большинство жестких ограничений из-за коронавируса в марте. В действии останутся только изоляция заражённых лиц и обязательное ношение масок в некоторых публичных местах. Германия также раздумывает о том, чтобы провести «День освобождения» 20 марта, когда не потребуется использовать паспорта вакцинации для посещения магазинов и супермаркетов.
Во всём Евросоюзе постоянно звучат заявления властей разных стран о решимости отказаться от всех связанных с вирусом запретов. Они основываются исключительно на статистических данных по количеству заболевших и умерших, которые остаются стабильными, несмотря на астрономический рост заражений ковидом на фоне волны Омикрона. Коронавирусные паспорта, вполне возможно, продержатся в некоторых странах Евросоюза дольше остальных, но большинство социальных ограничений и запретов снимается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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