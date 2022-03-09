В России продолжают снимать ограничения
Во множестве российских регионов продолжается снятие введённых ранее коронавирусных ограничений. Это связано с резким сокращением заболеваемости в стране, которое пока не сопровождается таким же снижением уровня смертности.
Штамм Омикрон вызывает менее тяжелое течение коронавируса, поэтому всплеск заболеваемости, наблюдавшийся в России в январе и феврале, не сопровождался таким же всплеском госпитализаций и смертности. Увы, при снижении заболеваемости в несколько раз уровень смертности всё ещё остается на очень высоком показателе и не желает падать с такой же скоростью. Но российские регионы уже приступили к снятию жестких ограничений.
Власти каждого региона принимают отдельные решения по ослаблению действующих запретов, исходя из количества свободных коек в специализированных стационарах. Если их более трети от общего числа, то можно отказываться от некоторых наиболее жестких запретов, либо двигаться дальше по цепочке и снимать менее жёсткие запреты вроде ограничений на посещения театров и кинотеатров. От таких ограничений отказались, в частности, в Москве, но во многом это ещё было вызвано и тем, что из-за бойкота Голливуда российские кинотеатры просто опустели, так как желающих ходить на российские или иранские фильмы пока не очень много.
Аналогичные послабления действующих запретов отмечаются во множестве российских регионов, включая и южные, где уже начали подготовку к предстоящему наплыву отдыхающих на майские праздники. В частности, свободное посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, а также заведений общепита уже действует в Крыму и в Ростовской области. Нет никаких ограничений и по заселениям в гостиницы. В ближайшее время QR-коды плавно отменят на всей территории нашей страны, при этом власти отдельных регионов подчеркивают, что если бы россияне вакцинировались более охотно, то это уже давно было бы сделано. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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