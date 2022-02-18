Избыточная смертность в США составила более миллиона человек
С момента начала пандемии в США зарегистрирована избыточная смертность на уровне более миллиона человек. Ковид отвечает за 90% смертей, но локдауны также привели и к большей смертности от болезней сердца, старческого слабоумия и по другим причинам.
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали статистику, которая показывает, что избыточная смертность в США с момента начала пандемии превысила 1 млн человек. Обычно смертность в стране сохраняется приблизительно на одинаковом показателе в годовом исчислении, и небольшие изменения полностью коррелируются с изменениями количества жителей страны. К примеру, одинаковое число людей умирает от рака из года в год. Масштабные изменения в этих числах, как правило, отражают некоторые радикальные события вроде глобальной пандемии. Однако далеко не все избыточные смерти имеют прямое отношение к вирусу.
Приблизительно 91% смертей с момента пандемии COVID-19, вошедших в категорию избыточных, были вызваны коронавирусом. Впрочем, подлинные цифры ещё последуют в будущем. А другие избыточные смерти имеют косвенное отношение к пандемии, и по большей части, они спровоцированы нарушением привычного оказания медицинской помощи. Люди реже стали обращаться за профилактическими осмотрами, позднее выявляли опухоли, лица с болями реже обращались в клиники, и всё это привело к тому, что выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия и передозировки лекарственных средств.
Самая последняя статистика из Университета Джонса Хопкинса показывает, что в США жертвами коронавируса стали 927 716 человек. Отметим, что в России, по официальным данным, от последствий коронавирусной инфекции на сегодняшний день скончалось 343 957 человек, из которых 784 умерло за последний день. Однако по данным Росстата, избыточная смертность в нашей стране с момента начала пандемии уже перевалила за 1 млн человек. Если вычесть эти 343 тысячи, то останется еще почти 700 тысяч необъяснимых смертей. Многие эксперты считают, что на 90% это тоже жертвы коронавируса, просто не попавшие в официальную статистику. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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