У 73% американцев иммунитет к Омикрону
Почти три четверти жителей США имеют иммунитет к штамму Омикрон, как показал анализ. Число заражений коронавирусом в Америке продолжает сокращаться, поскольку вирусу просто некого больше инфицировать.
Вспышка Омикрона в США затухает естественным образом, поскольку она охватила практически всех граждан страны, и заражать больше никого. До 82 миллионов жителей США заразились этим штаммом, и ещё около 92 млн американцев получили бустерные инъекции от COVID-19, как показывает аналитика. А значит, 73% жителей страны обладают в той или иной степени иммунитетом к варианту Омикрон.
Следовательно, ему уже просто некого больше инфицировать, и он естественным образом выдыхается, что отражается на суточной статистике. Ещё совсем недавно в Америке заражалось более миллиона человек каждый день, а за последнюю неделю цифры упали на 42%. Теперь в США, в среднем, заражается по 128 989 человек ежедневно, что даже меньше, чем в России. Пиковые показатели пятой волны в США были достигнуты в середине января, и нет никаких поводов думать, что рост заражений может активизироваться.
Учёные из Университета Вашингтона в Сиэтле полагают, что страна полностью прошла через вирус и знает о том, как с ним бороться. Сокращение заболеваемости подвигло многих экспертов к мысли о том, что пандемическая стадия коронавируса заканчивается, и уже в ближайшее время человечество вернётся к нормальной жизни. Увеличивается число американских штатов, которые снимают связанные с коронавирусом ограничения не только под давлением населения, но и исходя из чувства здравого смысла. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий