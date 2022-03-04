Каждый второй американец переболел коронавирусом
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, подлинное число инфицированных COVID-19 граждан страны перевалило за 140 млн. Это более чем в два раза больше официального числа в 74 млн инфицированных.
Эксперты CDC считают, что официальная статистика количества переболевших коронавирусом американцев сильно занижена. И подлинное число более чем в два раза её превышает. По данным агентства, коронавирусом переболели в разной форме от бессимптомной до тяжелой свыше 140 млн граждан США, это составляет более 50% населения страны. По официальным данным CDC, последний раз обновлённых 31 января, заболеваемость составляет 74 млн.
Также статистику ведут и эксперты из Университета Джонса Хопкинса, которые обновляют её ежедневно. Здесь зафиксировано 79 млн случаев. Но эти цифры намного занижены, поскольку особенно на ранних этапах пандемии в Америке просто не хватало тестов. Огромное количество заражений не было выявлено и в ходе последней волны, поскольку штамм Омикрон часто вызывает бессимптомное течение коронавируса, либо провоцирует похожие на лёгкую простуду симптомы, из-за чего люди не проверяются на COVID-19.
Данные по избыточной смертности показывают, что во время пандемии в Америке умерло дополнительно более миллиона человек. За последний год избыточная смертность также составила более миллиона случаев, и около 90% из них можно смело отнести собственно на коронавирус. Другие 10% объясняются ростом числа смертей от рака и болезней сердца из-за сокращения привычного уровня медицинской помощи населению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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