Уровень коллективного иммунитета в России превысил 80%
Свыше 80% россиян имеют антитела к коронавирусной инфекции, как показывают лабораторные исследования. А это значит, количество переболевших в нашей стране намного выше официальной статистики.
По официальной статистике через полную вакцинацию в нашей стране прошло менее 50% населения, а переболели коронавирусом, опять-таки по официальной статистике, 15,3 млн граждан. Это чуть более 10% населения. Откуда же возникли антитела ещё у десятков миллионов россиян? Вне всяких сомнений, это связано с тем, что они тоже перенесли коронавирусную инфекцию, но просто не проходили через тесты. Получено убедительное доказательство того, что официальная статистика по заболевшим в нашей стране в несколько раз уступает реальным цифрам, что, впрочем, можно сказать и в отношении многих других стран.
Действительно, почти в половине случаев коронавирус вызывает бессимптомное или легкое течение, напоминающее простуду, и люди не идут за проведением тестов. К сожалению, они продолжают вести нормальную жизнь, посещать магазины, ходить на работу и пользоваться общественным транспортом, заражая окружающих. А это может привести к тому, что у кого-то болезнь вызовет тяжелую форму и даже приведёт к смерти. Особенно это касается людей пожилых и жертв хронических заболеваний.
Однако в том, что более 80% россиян уже переболели коронавирусом или привились, есть и положительный момент. Мы вплотную приблизились к формированию внушительного популяционного иммунитета, после которого коронавирус перестанет представлять трагическую опасность. За период пандемии наша страна потеряла более миллиона человек, это самые кошмарные потери со времен эпидемии тифа и «испанки». Сейчас Россия, как полагают многие эксперты, сражается с последней масштабной волной коронавирусной пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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