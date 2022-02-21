Китайца похитили в рабство, как донора крови
31-летний охранник из Китая был похищен в Камбоджу, куда его заманили фальшивым объявлением о работе. Каждый месяц из него выкачивали значительное количество крови.
31-летний охранник из Китая, который упоминается в прессе только под именем Ли, был приглашён по фальшивой вакансии на юг Китая, но на месте был похищен злоумышленниками и отправлен в Камбоджу. Они держали его взаперти и использовали как донора крови, каждый месяц выкачивая из него по 765 г этой драгоценной жидкости. Так продолжалось в течении 6 месяцев. Как полагают следственные органы, банда продавала кровь этого китайца в интернете через разного рода сайты обеспеченным покупателям.
При обычной сдаче крови, через которую проходят десятки и сотни тысяч россиян, у решивших стать донорами, обычно забирают за раз не более 450 г. Но у несчастного китайца брали на 320 г в больше, а 765 г - это приблизительно 8% всей крови, которая имеется в организме среднестатистического человека. Из-за этого у несчастного мужчины, который всё-таки сумел сбежать от бандитов ранее в этом месяце, в больнице диагностировали мультиорганную недостаточность. Все его руки исколоты иглами шприцов, через которые откачивали кровь.
Мужчина рассказал в интервью одной из китайских газет, что попал в рабство в июне прошлого года, когда отправился в юго-западный регион Китая Гуанси по объявлению о работе в качестве охранника ночного клуба. Оттуда его переправили в Камбоджу в популярный у туристов портовой курорт Сиануквиль, где бандиты продали его за $18 500 другой банде. А вот она уже и использовала этого мужчину в качестве поставщика донорской крови. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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