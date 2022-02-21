Следующий вариант ковида будет убивать каждого третьего
С мрачным прогнозом выступили эксперты из научно-консультативной группы при правительстве Великобритании SAGE. Они предположили, что следующая мутация коронавируса может убить треть всех заражённых людей.
Ведущие научные советники главы британского правительства Бориса Джонсона опасаются, что отмена всех существующих в стране ограничений, запланированная на следующую неделю, может столкнуть жителей страны с новым гораздо более опасным вариантом COVID-19. А уже он будет убивать каждого третьего заражённого. Премьер-министр планирует поведать согражданам о своей стратегии «Жизнь с ковидом» уже сегодня. Она подразумевает, что коронавирус останется с человечеством навсегда подобно гриппа или простуде, так что вести еженевную статистику количества заболевших и умерших уже не нужно, и к этой болезни следует относиться точно так же, как мы относимся к другим простудным и вирусным заболеваниям. У нации образовался популяционный иммунитет, смертность сейчас сопоставима с летальностью при сезонном гриппе, так что нужно возвращаться к обычной жизни.
Однако эксперты SAGE беспокоятся по поводу появления новых мутаций коронавируса. Обнародованные сегодня документы касаются последней по времени встречи экспертов, они показывают, что любые резкие изменения существующих в стране правил профилактики коронавирусной инфекции могут спровоцировать резкое ускорение развития пандемии и вызвать мощнейший скачок числа заболевших.
В одном из документов SAGE утверждается: вполне вероятно, в ближайшие годы человечество столкнется с более опасным вариантом коронавируса. А умеренная природа Омикрона - это результат случайности. И эксперты полагают общим заблуждением мнение о том, что вирусы якобы эволюционируют, чтобы становиться более слабыми. По мнению учёных, вполне реально представить следующий вариант ковида, который будет обладать летальностью на уровне ближневосточного респираторного синдрома MERS. Напомним, что он убивает 35% своих жертв. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
SAGE
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Научно-консультативная группа советников при правительстве Великобритании
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