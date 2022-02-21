Стало известно, как сovid-19 влияет на блуждающий нерв

«️Авторы исследования заявили, что инфекция SARS-CoV-2 может привести к длительным симптомам COVID, таким как дисфония (проблемы с голосом), дисфагия (затрудненное глотание), головокружение, тахикардия (учащенное сердцебиение), ортостатическая гипотензия (низкое кровяное давление при перемене положения) и диарея», — рассказала она.

Уже известно, что вирус оказывает существенное влияние на работу нервной системы человека. Однако недавно научные деятели из Испании провели пилотное исследование вопроса влияния заболевания на блуждающий нерв.Врач пояснила: блуждающий нерв является самым длинным в организме человека. Он проходит от головного мозга, к телу и связан с сердцем, легкими, кишечником и несколькими мышцами, которые принимают участие в процессе глотания. Поэтому этот нерв играет существенную роль в некоторых важных функция организма, таких как частота сердечных сокращений, речь, рвотный рефлекс, потоотделение и пищеварение.Таким образом, согласно выводам ученых, за некоторые симптомы заболевания и его последствий несет повреждение именно блуждающего нерва. Это же становится «центральной» причиной длительности течения сovid-19.Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что препараты для устранения дисфункции блуждающего нерва могут оказаться эффективными и против длительного сovid-19.