Стало известно, как сovid-19 влияет на блуждающий нерв
Педиатр Дарья Власенко рассказала, как на длительность симптомов covid-19 влияет блуждающий нерв.
Уже известно, что вирус оказывает существенное влияние на работу нервной системы человека. Однако недавно научные деятели из Испании провели пилотное исследование вопроса влияния заболевания на блуждающий нерв.
Врач пояснила: блуждающий нерв является самым длинным в организме человека. Он проходит от головного мозга, к телу и связан с сердцем, легкими, кишечником и несколькими мышцами, которые принимают участие в процессе глотания. Поэтому этот нерв играет существенную роль в некоторых важных функция организма, таких как частота сердечных сокращений, речь, рвотный рефлекс, потоотделение и пищеварение.
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«️Авторы исследования заявили, что инфекция SARS-CoV-2 может привести к длительным симптомам COVID, таким как дисфония (проблемы с голосом), дисфагия (затрудненное глотание), головокружение, тахикардия (учащенное сердцебиение), ортостатическая гипотензия (низкое кровяное давление при перемене положения) и диарея», — рассказала она.
Таким образом, согласно выводам ученых, за некоторые симптомы заболевания и его последствий несет повреждение именно блуждающего нерва. Это же становится «центральной» причиной длительности течения сovid-19.
Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что препараты для устранения дисфункции блуждающего нерва могут оказаться эффективными и против длительного сovid-19.
Дарья Власенко
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