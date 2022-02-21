«Это почти 100% пневмония». Обратите внимание на учащенное дыхание у младенцев

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Пневмония - серьезное заболевания, особенно оно опасно для младенцев. У маленьких детей хрящевой скелет бронха не сформирован как следует, дыхательные пути короткие, поэтому пневмония у них протекает тяжелее всего. К тому же слизистая оболочка у малышей имеет склонность к быстрому отеку, что затрудняет и без того неглубокое дыхание.

Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, главным симптомом пневмонии у детей до года является учащённое дыхание.

— Основными признаками являются: бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония, — отметил он ТАСС.

Пневмония новорожденных – инфекционное поражение легких. Она может развиваться буквально в течение нескольких часов после рождения, будучи частью синдрома сепсиса или через 7 дней как самостоятельное заболевание. 

Грудные дети подвержены двум видам пневмонии - врожденной и приобретенной. При врожденной заражение происходит в утробе или во время родов.

Причина врожденной формы - это последствие заболевания, перенесенного женщиной во время беременности, при котором в организм ребенка через плаценту или околоплодные воды попадают вирусные агенты. 

Заражение во время родов может произойти в процессе прохождения через инфицированные родовые пути, в этом случает патогены проникают через легкие.

Приобретенная форма пневмонии может развиться у грудничков в первые месяцы жизни по нескольким причинам:

  • Вирусные заболевания;
  • Переохлаждение или перегрев;
  • Проникновение в дыхательные пути околоплодных вод;
  • Внутриутробное поражение мозга;
  • Родовая травма;
  • Отклонение в развитии дыхательной системы;
  • Преждевременные роды;
  • Попадание в дыхательные пути рвотных масс.
Характерные симптомы пневмонии у детей:
  • температура 39° и выше, ее трудно сбить;
  • хрипы в легких;
  • бледность;
  • сухой, поверхностный кашель;
  • одышка;
  • потливость;
Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский отмечает, что иногда пневмония у новорожденных носит скрытый характер, без кашля и повышения температуры, из-за чего диагностика затруднена. Поэтому задача родителей и врачей вовремя определить и распознать другие признаки болезни. По словам Комаровского, скрытой форме заболевания присущи такие симптомы, как вялость, сонливость, жажда и отсутствие аппетита.

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