«Это почти 100% пневмония». Обратите внимание на учащенное дыхание у младенцев

— Основными признаками являются: бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония, — отметил он ТАСС.

Вирусные заболевания;

Переохлаждение или перегрев;

Проникновение в дыхательные пути околоплодных вод;

Внутриутробное поражение мозга;

Родовая травма;

Отклонение в развитии дыхательной системы;

Преждевременные роды;

Попадание в дыхательные пути рвотных масс.

температура 39° и выше, ее трудно сбить;

хрипы в легких;

бледность;

сухой, поверхностный кашель;

одышка;

потливость;