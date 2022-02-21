«Это почти 100% пневмония». Обратите внимание на учащенное дыхание у младенцев
Пневмония - серьезное заболевания, особенно оно опасно для младенцев. У маленьких детей хрящевой скелет бронха не сформирован как следует, дыхательные пути короткие, поэтому пневмония у них протекает тяжелее всего. К тому же слизистая оболочка у малышей имеет склонность к быстрому отеку, что затрудняет и без того неглубокое дыхание.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, главным симптомом пневмонии у детей до года является учащённое дыхание.
— Основными признаками являются: бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка. Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в полтора раза больше нормы — это практически 100% пневмония, — отметил он ТАСС.
Пневмония новорожденных – инфекционное поражение легких. Она может развиваться буквально в течение нескольких часов после рождения, будучи частью синдрома сепсиса или через 7 дней как самостоятельное заболевание.
Грудные дети подвержены двум видам пневмонии - врожденной и приобретенной. При врожденной заражение происходит в утробе или во время родов.
Причина врожденной формы - это последствие заболевания, перенесенного женщиной во время беременности, при котором в организм ребенка через плаценту или околоплодные воды попадают вирусные агенты.
Заражение во время родов может произойти в процессе прохождения через инфицированные родовые пути, в этом случает патогены проникают через легкие.
Приобретенная форма пневмонии может развиться у грудничков в первые месяцы жизни по нескольким причинам:
- Вирусные заболевания;
- Переохлаждение или перегрев;
- Проникновение в дыхательные пути околоплодных вод;
- Внутриутробное поражение мозга;
- Родовая травма;
- Отклонение в развитии дыхательной системы;
- Преждевременные роды;
- Попадание в дыхательные пути рвотных масс.
- температура 39° и выше, ее трудно сбить;
- хрипы в легких;
- бледность;
- сухой, поверхностный кашель;
- одышка;
- потливость;
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