Качество лечения болезни Паркинсона можно повысить
Хотя это заболевание является неизлечимым, в ходе исследования учёных из Университета Копенгагена забрезжил лучик надежды. Они предложили новый метод борьбы с наиболее неприятными симптомами болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона представляет собой нейродегенеративное заболевание, вызванное смертью дофаминергических нейронов в мозге. Чаще всего болезнь проявляется тремором и нарушениями при ходьбе. Никаких методов радикального излечения от этой болезни нет, однако исследователи из Университета Копенгагена всё-таки предлагают способ повысить эффективность уже существующего вида терапии.
Эксперименты проводились на лабораторных мышах. Они показали, что лечение посредством метода глубокой стимуляции мозга является наиболее оптимальным при воздействии на специфические нейроны в мозге. И это может пойти на пользу миллионам людей, страдающих от болезни Паркинсона в разных странах. Методика ГСМ подразумевает помещение хирургическим способом металлической проволоки в мозг, через которую передаются электрические импульсы. Да, с помощью этого метода можно избавить человека от тремора, но и после ГСМ всё-таки сохраняются определённые проблемы с ходьбой и сохранением состояния покоя.
Авторы исследования применили данную методику более адресно - при стимуляции так называемых возбуждающих нейронов в педункулопонтинном ядре, которое расположено в стволе мозга. Это позволило нацелить её на определённую группу клеток, чтобы определить, какие области лучше всего подвергать стимуляции. Результат показал, что моторные улучшения оказываются оптимальными, если стимулируются именно возбуждающие нейроны. А значит, методика глубокой стимуляции мозга должна быть более прицельной, её следует направлять на конкретную группу нейронов в педункулопонтинном ядре. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Копенгагена
Медицина
один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании. Основан в 1479 году королём Кристианом I
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